Repubblica: Napoli, mercoledì le visite di Osimhen. L’obiettivo è recuperarlo per il 6 o il 10 gennaio (Di domenica 27 dicembre 2020) Victor Osimhen tornerà a Napoli il 30 dicembre per essere sottoposto a visita dallo staff medico del Napoli. Lo scrive Repubblica Napoli, che esclude che il nigeriano possa tornare in campo già alla prima partita del nuovo anno, il 3 gennaio. Più verosimile aspettare il 6 o il 10. L’obiettivo del Napoli è averlo a disposizione per la Supercoppa. “Il rientro alla base è fissato mercoledì prossimo (il gruppo ricomincerà gli allenamenti 24 ore prima) e sarà visitato dal responsabile dello staff sanitario, Raffaele Canonico, per fare un punto della situazione e stilare una tabella di recupero. Appare difficile, al momento, vederlo protagonista già a Cagliari. Il Napoli spera di poterlo convocare per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 dicembre 2020) Victortornerà ail 30 dicembre per essere sottoposto a visita dallo staff medico del. Lo scrive, che esclude che il nigeriano possa tornare in campo già alla prima partita del nuovo anno, il 3. Più verosimile aspettare il 6 o il 10.delè averlo a disposizione per la Supercoppa. “Il rientro alla base è fissatoprossimo (il gruppo ricomincerà gli allenamenti 24 ore prima) e sarà visitato dal responsabile dello staff sanitario, Raffaele Canonico, per fare un punto della situazione e stilare una tabella di recupero. Appare difficile, al momento, vederlo protagonista già a Cagliari. Ilspera di poterlo convocare per ...

dariofrance : Straordinaria scoperta a Pompei, ritrovato un Termopolio intatto: 'Ancora cibo nelle pentole' - repubblica : Terrorismo: la droga sequestrata a Salerno era per finanziare Hezbollah - gennaromigliore : #Pompei si conferma patrimonio di ricchezze inestimabili che sembrano non finire mai. E forse è proprio questa la s… - napolista : Repubblica: #Napoli, mercoledì le visite di #Osimhen. L’obiettivo è recuperarlo per il 6 o il 10 gennaio Lo staff m… - errabonda20 : @Massimo20_IT Straordinaria scoperta a Pompei, ritrovato un Termopolio intatto: 'Ancora cibo nelle pentole'… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Napoli Napoli, fiocchi di neve sul Vesuvio La Repubblica Nuovo evento sismico nell'area flegrea, magnitudo 1,3

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi nell'area flegrea di magnitudo 1,3 della scala Ritcher con profondità 1.130 metri. L'evento, alle 13,31 di sabato 26, con epicentro nell'area Solf ...

Napoli, De Laurentiis promuove Fico come nuovo sindaco, critica Pirlo e parla del Covid: dalla sua malattia ai medici

Parlando di calcio il patron del Napoli ha detto che "Pirlo dovrebbe far l'allenatore e basta, lasciare ai suoi dirigenti del club di dare una risposta su una sentenza dello Stato", riferendosi alle p ...

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi nell'area flegrea di magnitudo 1,3 della scala Ritcher con profondità 1.130 metri. L'evento, alle 13,31 di sabato 26, con epicentro nell'area Solf ...Parlando di calcio il patron del Napoli ha detto che "Pirlo dovrebbe far l'allenatore e basta, lasciare ai suoi dirigenti del club di dare una risposta su una sentenza dello Stato", riferendosi alle p ...