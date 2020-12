Repubblica Centrafricana: in corso le elezioni politiche (Di domenica 27 dicembre 2020) Nella giornata di oggi si stanno svolgendo le elezioni nella Repubblica Centrafricana. La guerra civile, in corso ormai da 7 anni, continua a minare la pace nel paese. Il gruppo ribelle CPC da settimane sta svolgendo numerosi attacchi. Il principale partito di opposizione, sostenuto da frange estreme, non accetterà il risultato delle elezioni. C’è il Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Nella giornata di oggi si stanno svolgendo lenella. La guerra civile, inormai da 7 anni, continua a minare la pace nel paese. Il gruppo ribelle CPC da settimane sta svolgendo numerosi attacchi. Il principale partito di opposizione, sostenuto da frange estreme, non accetterà il risultato delle. C’è il

