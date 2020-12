Renzi: “Governo Conte è finito, se cambio idea mi nascondo su Marte” (Di domenica 27 dicembre 2020) Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha dichiarato che il Governo Conte è ormai finito e che non tornerà indietro su questa sua decisione. “L’esperienza del Conte II per me è già archiviata. Se volete discutiamo sul dopo” Dichiarazioni forti e inequivocabili quella rilasciate da Matteo Renzi, che sembrano ormai sancire una frattura con la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Matteo, leader di Italia Viva, ha dichiarato che ilè ormaie che non tornerà indietro su questa sua decisione. “L’esperienza delII per me è già archiviata. Se volete discutiamo sul dopo” Dichiarazioni forti e inequivocabili quella rilasciate da Matteo, che sembrano ormai sancire una frattura con la L'articolo proviene da Inews.it.

lucatelese : Matteo Renzi: “Il governo Conte è finito. game over. Anche perché dovrei nascondermi su Marte se cambiassi idea”. E… - Linkiesta : La verifica in due tempi finisce con un passo indietro di #Conte. Dopo che il gioco è stato scoperto e demolito da… - marcodimaio : Grazie alla caparbietà del gruppo parlamentare di @ItaliaViva e al lavoro del collega @DalessandroCam la cassa per… - eluccellini : RT @fdragoni: “Il governo potrà cambiare solo durante il semestre bianco cioè dal 3 agosto 2021 - con la sicurezza che le Camere non posso… - Ilsognatore13 : RT @fdragoni: “Il governo potrà cambiare solo durante il semestre bianco cioè dal 3 agosto 2021 - con la sicurezza che le Camere non posso… -