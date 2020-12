"Relativismo". Filippo Facci, i morti per coronavirus e "gli altri": quelle cifre che fanno riflettere (Di domenica 27 dicembre 2020) "Relativismo", scrive Filippo Facci su Twitter. Ovvero, tutto è relativo. Lapalissiano. Il riferimento della firma di Libero è alla differente risposta data dall'Italia all'emergenza coronavirus rispetto alle altre cause di morte. E per dimostrare quanto, secondo lui, tutto sia relativo, Filippo Facci snocciola una serie di cifre. Le seguenti: morti in Italia nel 2020: circa 700mila. morti per Covid da febbraio: 71 mila. morti in Italia nel 2019: 647.000. Per malattie del sistema circolatorio: 230.283. Per tumori: 186.495. Insomma, chiarissimo il messaggio. "Relativismo"... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) "", scrivesu Twitter. Ovvero, tutto è relativo. Lapalissiano. Il riferimento della firma di Libero è alla differente risposta data dall'Italia all'emergenzarispetto alle altre cause di morte. E per dimostrare quanto, secondo lui, tutto sia relativo,snocciola una serie di. Le seguenti:in Italia nel 2020: circa 700mila.per Covid da febbraio: 71 mila.in Italia nel 2019: 647.000. Per malattie del sistema circolatorio: 230.283. Per tumori: 186.495. Insomma, chiarissimo il messaggio. ""...

