Regno Unito, a Laura Ballerini il premio "Women in Business" di Zonta International: unica europea tra le vincitrici (Di domenica 27 dicembre 2020) C'è anche un'italiana tra le sei vincitrici del premio "Women in Business" di Zonta International. Si tratta di Laura Ballerini, laureata alla Vrije Universiteit Amsterdam in Economics and Politics, che attualmente sta frequentando un Master in Development Economics all'Università di Oxford. La candidata dello Zonta Club Milano Sant'Ambrogio, dopo essersi aggiudicata il premio distrettuale nel mese di ottobre, ha vinto l'8 dicembre uno dei sei premi internazionali messi a disposizione dall'associazione. È l'unica candidata europea tra le vincitrici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

