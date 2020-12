Reggio Emilia, incidente a Castelnovo di Sotto: morto 23enne (Di domenica 27 dicembre 2020) Reggio Emilia, è morto un ragazzo di 23 anni a Castelnovo di Sotto a causa di una forte grandinata: salvo l’amico che era con lui Ambulanza (Getty Images)Tragedia a Castelnovo Sotto in provincia di Reggio Emilia nel giorno di Natale. In un incidente avvenuto alla periferia del paese ha perso la vita Niki De Marco, giovane 23enne padre di una bambina di pochi mesi. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Punto quando improvvisamente una forte grandinata si è abbattuta sulla strada. In auto il ragazzo non era solo, con lui c’era un amico 31enne; erano da poco passate le 16.00 e in via Prato Bovino ha perso il controllo del mezzo. La vettura ha avuto prima un violento impatto con un palo ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 dicembre 2020), èun ragazzo di 23 anni adia causa di una forte grandinata: salvo l’amico che era con lui Ambulanza (Getty Images)Tragedia ain provincia dinel giorno di Natale. In unavvenuto alla periferia del paese ha perso la vita Niki De Marco, giovanepadre di una bambina di pochi mesi. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Punto quando improvvisamente una forte grandinata si è abbattuta sulla strada. In auto il ragazzo non era solo, con lui c’era un amico 31enne; erano da poco passate le 16.00 e in via Prato Bovino ha perso il controllo del mezzo. La vettura ha avuto prima un violento impatto con un palo ...

sbonaccini : Un bel regalo di Natale a Reggio Emilia ?? - acmilan : An important win in the Battle of the Mapei ?? Che battaglia e che grande vittoria a Reggio Emilia ??… - chetempochefa : “Una mamma che riabbraccia il suo bambino, disperso mesi fa in un naufragio. In questo 2020 così difficile, questo… - judacri3 : RT @PallCantu: ??Maarty e i suoi assist contro Reggio Emilia, il professore sale in cattedra ????? #Since1936 - PallCantu : ??Maarty e i suoi assist contro Reggio Emilia, il professore sale in cattedra ????? #Since1936 -