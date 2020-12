Reggiana – Reggina: i calabresi tornano a vincere (Di domenica 27 dicembre 2020) Il derby delle due “reggio” torna dopo ben ventuno anni. Dopo un primo tempo a reti bianche la gara si sblocca nella ripresa. Baroni azzecca il cambio Bellomo e proprio il neo entrato decide Reggiana-Reggina all’89’. Reggina che torna finalmente a vincere dopo un periodo difficile. La Reggiana non conferma quanto di buono fatto vedere contro l’Empoli, troppo rinunciataria oggi la squadra di Alvini. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 3-5-2 per Alvini. Cerofolini tra i pali e pacchetto arretrato con Gyamfi, Costa e Martinelli. Sulle corsie esterne Cambiaghi e Kirwan, in mezzo Varone, Radrezza e Muratore. In avanti spazio a Kargbo e Mazzocchi. Risponde Baroni con il 4-2-3-1. Guarna in porta, protetto dai centrali Loiacono e Stavropoulos . I terzini sono Del Prato e Di Chiara. Mediana che vede ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Il derby delle due “reggio” torna dopo ben ventuno anni. Dopo un primo tempo a reti bianche la gara si sblocca nella ripresa. Baroni azzecca il cambio Bellomo e proprio il neo entrato decideall’89’.che torna finalmente adopo un periodo difficile. Lanon conferma quanto di buono fatto vedere contro l’Empoli, troppo rinunciataria oggi la squadra di Alvini. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 3-5-2 per Alvini. Cerofolini tra i pali e pacchetto arretrato con Gyamfi, Costa e Martinelli. Sulle corsie esterne Cambiaghi e Kirwan, in mezzo Varone, Radrezza e Muratore. In avanti spazio a Kargbo e Mazzocchi. Risponde Baroni con il 4-2-3-1. Guarna in porta, protetto dai centrali Loiacono e Stavropoulos . I terzini sono Del Prato e Di Chiara. Mediana che vede ...

Reggina_1914 : ? | FULL TIME TORNIAMO ALLA VITTORIA ?? ???? Il tabellino della gara: - Lega_B : ??? Finisce al Mapei Stadium! #Bellomo la decide a pochi minuti dalla fine e dà la vittoria a una @Reggina_1914 in i… - reggiotv : Reggio Emilia. Con un gol allo scadere di Nicola Bellomo la Reggina batte la Reggiana a domicilio e si rilancia in… - dagoool19 : RT @Reggina_1914: ?? | Rigoberto #Rivas a Reggina TV: 'Contento per la vittoria. Dobbiamo essere più concreti, me compreso' ???? https://t.c… - FootballtipsNG : Serie B, Reggiana vs Reggina, RESULT: 0 - 1 -