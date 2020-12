Reggiana-Reggina | Formazioni ufficiali | Precedenti | Curiosità

Leggi su meteoweek

(Di domenica 27 dicembre 2020)si sfidano al Mapei Stadium in occasione della 15a giornata di Serie B. Il fischio di inizio dello scontro salvezza è in programma alle 12.30. Entrambe le squadre mancano la vittoria da tempo e sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.Il lunch match della quindicesima giornata L'articoloproviene da www.meteoweek.com.