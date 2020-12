Reggiana-Reggina 0-0 | Cronaca | Grande occasione per Rivas | ma Cerofolini dice no

GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Serie B: Reggiana-Reggina 0-0 LIVE. Alle 15 il resto della giornata. Alle 18 l'Empoli, alle 21 il Monza - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: #REGRGI: Partita iniziata! - ReggianaLIVE : Varone di testa concede il secondo angolo agli amaranto #REGRGI - zazoomblog : Diretta- Reggiana Reggina (risultato 0-0) streaming video DAZN: si comincia! - #Diretta- #Reggiana #Reggina - ReggianaLIVE : Risponde la Reggiana con il mancino di Radrezza, bloicca Guarna in due tempi #REGRGI -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana Reggina

Reggina partita benissimo, già quattro tiri in porta, Reggiana in grande difficoltà. 5' - ANCORA CEROFOLINI! Lancio di Delprato dalle retrovie, Rivas sfrutta un buco in area, controlla e tenta il ...La Serie B non si ferma neanche con le festività natalizie, per un vero e proprio Boxing Day tutto italiano. Nove le partite in programma oggi. Il Boxing Day della Serie B è cominciato alle 12 e 30, c ...