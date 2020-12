Reggiana-Reggina 0-0 | Cronaca | Fischio di inizio al Mapei (Di domenica 27 dicembre 2020) Reggiana e Reggina si stanno sfidando al Mapei Stadium in occasione della 15a giornata di Serie B. Entrambe le squadre mancano la vittoria da tempo e sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Reggiana-Reggina Il lunch match della quindicesima giornata di Serie B vedrà Reggiana e Reggina scontrarsi al Mapei Stadium. Le due compagini L'articolo Reggiana-Reggina 0-0 Cronaca Fischio di inizio al Mapei proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020)si stanno sfidando alStadium in occasione della 15a giornata di Serie B. Entrambe le squadre mancano la vittoria da tempo e sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.Il lunch match della quindicesima giornata di Serie B vedràscontrarsi alStadium. Le due compagini L'articolo0-0dialproviene da www.meteoweek.com.

Reggina_1914 : ?? | Primo corner amaranto Sul tiro di Bianchi deviazione molto 'dubbia' di un calciatore della #Reggiana #RegRgi 0??-0?? #SerieBKT - PEFIORENTINA : Underway in Reggio Emilia in Serie B Reggiana v Reggina - ReggianaLIVE : In queste prime fasi vediamo Kirwan largo a sinistra con Cambiaghi a destra. Al replay si può notare meglio che la… - infoitsport : Reggiana - Reggina: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Reggiana [0] x [0] Reggina Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 15ª Rodada 1 minuto(s) Mapei Stadium,… -