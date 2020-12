Red Bull pensa alla Formula E? La risposta del team ad Agag (Di domenica 27 dicembre 2020) La Red Bull conferma ancora di non voler passare all’elettrico, come per esempio ha fatto Mercedes, anche con buoni risultati, con il salto nel campionato di Formula E. A confermare la notizie riguardante le varie ipotesi fatte sulla scuderia di Milton Keynes sono stati Dietrich Mateschitz, capo della Red Bull, ed Helmut Marko, consigliere della scuderia austriaca. Red Bull in Formula E? La risposta del team Alejandro Agag, presidente di Formula E, incassa un altro no. Questa infatti la risposta data dalla scuderia austriaca in merito alle voci che ipotizzavano il suo ingresso in Formula E. Mateschitz e Marko non hanno usato giri di parole; il rifiuto infatti è stato più che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) La Redconferma ancora di non voler passare all’elettrico, come per esempio ha fatto Mercedes, anche con buoni risultati, con il salto nel campionato diE. A confermare la notizie riguardante le varie ipotesi fatte sulla scuderia di Milton Keynes sono stati Dietrich Mateschitz, capo della Red, ed Helmut Marko, consigliere della scuderia austriaca. RedinE? LadelAlejandro, presidente diE, incassa un altro no. Questa infatti ladata dscuderia austriaca in merito alle voci che ipotizzavano il suo ingresso inE. Mateschitz e Marko non hanno usato giri di parole; il rifiuto infatti è stato più che ...

