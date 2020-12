Recovery plan | se tornano le trivelle vuol dire che qualcosa potrebbe andare storto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Lo stesso Giuseppe Conte ha detto che se falliamo sulFund il governo devea casa con ignominia. Beh, siamo al bivio: se il governo è quello che permette di nuovo le trivellazioni in mare il segno è quello del ritorno allo sciagurato “Sblocca Italia” di Matteo Renzi. Ripetiamo: i 210 miliardi per l’Italia legati alFund dell’Ue sono vincolati in gran parte al Green New Deal e in linea con il Just Transition Fund (JTF) e con il Cohesion Fund (CF) non potranno prevedere né finanziamenti agli inceneritori, né alla produzione di carburanti (come previsto, invece, dal PNRR del governo) da rifiuti e plastiche in omaggio ai progetti Eni come quello di Livorno-Stagno. Per quanto ci riguarda abbiamo addirittura lanciato un monito politico di fronte a questa unica opportunità di riconversione ecologica promuovendo il ...