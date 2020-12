Recovery Fund, vi racconto la fine della cabina di regia. Scrive Pennisi (Di domenica 27 dicembre 2020) La “cabina di regia”, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, avrebbe voluto fare approvare nel maxiemendamento della legge di bilancio, è stata definitivamente cassata in questi giorni natalizi. Non tanto per le proteste di Italia Viva e di gran parte del Partito democratico o per il furore dell’opposizione. Ma a ragione di un alto dirigente della Tim il quale, a torto od a ragione, si è vantato presso il colto e l’inclito di essere “entrato nell’area pentastellata” e che avrebbe avuto ampie assicurazioni che sarebbe stato uno dei “manager” di cui alla bozza di articolato presentato circa tre settimane fa ad un Consiglio dei ministri piuttosto allibito. Difficile dire se la affermazioni fossero vanteria oppure avessero sostanza. No sta certo al vostro chroniqueur rivelare chi è od attardarsi su un individuo ... Leggi su formiche (Di domenica 27 dicembre 2020) La “di”, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, avrebbe voluto fare approvare nel maxiemendamentolegge di bilancio, è stata definitivamente cassata in questi giorni natalizi. Non tanto per le proteste di Italia Viva e di gran parte del Partito democratico o per il furore dell’opposizione. Ma a ragione di un alto dirigenteTim il quale, a torto od a ragione, si è vantato presso il colto e l’inclito di essere “entrato nell’area pentastellata” e che avrebbe avuto ampie assicurazioni che sarebbe stato uno dei “manager” di cui alla bozza di articolato presentato circa tre settimane fa ad un Consiglio dei ministri piuttosto allibito. Difficile dire se la affermazioni fossero vanteria oppure avessero sostanza. No sta certo al vostro chroniqueur rivelare chi è od attardarsi su un individuo ...

