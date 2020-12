Real Madrid | tutto su Haaland | ecco l’offerta al Borussia Dortmund

Leggi su calcionews24

Ilvuole Erling: proposto il cartellino di Luka Jovic più soldi al. Gli ultimi dettagli Ilsembra intenzionato ad assicurarsi una grande attaccante per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Defensa Central, i blancos vorrebbero arrivare a Erling, mettendo sul piatto 50 milioni di euro, da spalmare in due esercizi, oltre al cartellino di Luka Jovic, valutato 30 milioni. Un affare da circa 80 milioni di euro per anticipare la folta concorrenza per il giovane talento del.