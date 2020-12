Real Madrid, si avvicina il rinnovo di Modric: ecco le ultime sul croato (Di domenica 27 dicembre 2020) Luka Modric potrebbe chiudere la sua carriera al Real Madrid. Il centrocampista croato sarebbe vicino al rinnovo. ecco le ultime Luka Modric potrebbe chiudere la sua carriera al Real Madrid. Il Pallone d’Oro 2018, infatti, sarebbe ad un passo dal rinnovo con il Real Madrid: firma vicina per il croato fino al giugno 2022. A riportarlo è Marca: il classe 1985, quindi, verosimilmente chiuderà la sua carriera al Real Madrid dopo tante stagioni piene di vittorie sia in Spagna che in Europa. Si attendono sviluppi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Lukapotrebbe chiudere la sua carriera al. Il centrocampistasarebbe vicino alleLukapotrebbe chiudere la sua carriera al. Il Pallone d’Oro 2018, infatti, sarebbe ad un passo dalcon il: firma vicina per ilfino al giugno 2022. A riportarlo è Marca: il classe 1985, quindi, verosimilmente chiuderà la sua carriera aldopo tante stagioni piene di vittorie sia in Spagna che in Europa. Si attendono sviluppi. Leggi su Calcionews24.com

