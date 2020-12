Real Madrid eletta squadra del secolo, Butragueno: «Onorati, grazie a tifosi e presidente» (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Real Madrid è stato eletto club del secolo ai Globe Soccer Awards 2020 Ai Globe Soccer Awards 2020 che si stanno svolgendo a Dubai, il Real Madrid è stato eletto club del secolo. A commentare il premio, Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali della squadra spagnola. «Siamo Onorati di ricevere questo premio. È stato un anno difficile per tutti, uno dei valori più importanti è il gioco di squadra quindi vogliamo condividere questo premio con tutti quelli che fanno parte della famiglia del Real Madrid: dai tifosi al presidente. Il Real è vincente da così tanti anni grazie al sostegno dei nostri ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilè stato eletto club delai Globe Soccer Awards 2020 Ai Globe Soccer Awards 2020 che si stanno svolgendo a Dubai, ilè stato eletto club del. A commentare il premio, Emilio, direttore delle relazioni istituzionali dellaspagnola. «Siamodi ricevere questo premio. È stato un anno difficile per tutti, uno dei valori più importanti è il gioco diquindi vogliamo condividere questo premio con tutti quelli che fanno parte della famiglia del: daial. Ilè vincente da così tanti annial sostegno dei nostri ...

