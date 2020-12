“Racconterò ai miei figli il giorno del vaccino” Bollettino 27 dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Il giorno del vaccino è arrivato, da oggi anche l’Italia partirà con la somministrazione del farmaco anti Covid. vaccinoIl giorno del vaccino è arrivato, tra dubbi e rassicurazioni, riflessioni utili o meno, il vaccino anti covid comincerà ad essere somministrato anche nel nostro paese. La prima vaccinata l’infermiera dello Spallanzani di Roma, poi gli operatori sanitari impegnati quotidianamente a gestire l’emergenze e curare i vari contagiati, poi alti lavoratori collaterali, che agiscono nel pieno dell’emergenza, nel suo vivo, nella parte più complessa e rischiosa, e poi tutti gli altri, sperando che nel 2021 si possa partire velocemente con la campagna a tappeto. Ad oggi, gli italiani, in minima parte, almeno stando a ciò che si riesce a percepire, sarebbero ... Leggi su chenews (Di domenica 27 dicembre 2020) Ildelè arrivato, da oggi anche l’Italia partirà con la somministrazione del farmaco anti Covid.Ildelè arrivato, tra dubbi e rassicurazioni, riflessioni utili o meno, ilanti covid comincerà ad essere somministrato anche nel nostro paese. La prima vaccinata l’infermiera dello Spallanzani di Roma, poi gli operatori sanitari impegnati quotidianamente a gestire l’emergenze e curare i vari contagiati, poi alti lavoratori collaterali, che agiscono nel pieno dell’emergenza, nel suo vivo, nella parte più complessa e rischiosa, e poi tutti gli altri, sperando che nel 2021 si possa partire velocemente con la campagna a tappeto. Ad oggi, gli italiani, in minima parte, almeno stando a ciò che si riesce a percepire, sarebbero ...

PaoloFM : @iamexemi Più che altro racconterò ai miei nipoti di quando ho venduto tutto quello che avevo perché non avevo più… - jimiyoonie : @chuuyawifereal FRA È LETTERALMENTE THE BEST THING HAPPENED TO ME LO RACCONTERÒ AI MIEI NON-FIGLI - salvato97824152 : @Adnkronos Che divertente questa barzelletta,la racconterò oggi ai miei nipotini - brezzadiluce : ho deciso che ai miei figli (semmai ne avrò) racconterò dei Dissennatori se non si stanno buoni #HarryPotter - Teky81539844 : @matteosalvinimi A chi io parlerò, se non a te? A chi racconterò tutti i sogni miei? Lo sai, m'hai fatto male lasci… -