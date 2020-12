Quel furbacchione di De Luca salta la fila e si vaccina: ma le priorità non erano i medici? (Di domenica 27 dicembre 2020) La priorità per i vaccini? I medici, gli infermieri e i… governatori. Quello della Campania, per esempio, lo “sceriffo” Vincenzo De Luca, che ha pensato bene, con la scusa di dare il buon esempio, di saltare la fila e di farsi vaccinare, con tanto di foto pubblicata su Fb. Con la quantità scarsa di vaccini arrivati in Italia e in Campania, forse sarebbe stato il caso di dare priorità – come si era detto – a medici e infermieri, ma De Luca – forse ipocondriaco – ha bruciato tutti sul tempo. De Luca e il vaccino prioritario, per lui “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 dicembre 2020) Laper i vaccini? I, gli infermieri e i… governatori.lo della Campania, per esempio, lo “sceriffo” Vincenzo De, che ha pensato bene, con la scusa di dare il buon esempio, dire lae di farsire, con tanto di foto pubblicata su Fb. Con la quantità scarsa di vaccini arrivati in Italia e in Campania, forse sarebbe stato il caso di dare– come si era detto – ae infermieri, ma De– forse ipocondriaco – ha bruciato tutti sul tempo. Dee il vaccino prioritario, per lui “Mi sonoto. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. ...

lisasatti : RT @SecolodItalia1: Quel furbacchione di De Luca salta la fila e si vaccina: ma le priorità non erano i medici? - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Quel furbacchione di De Luca salta la fila e si vaccina: ma le priorità non erano i medici? - SecolodItalia1 : Quel furbacchione di De Luca salta la fila e si vaccina: ma le priorità non erano i medici? - anferrara : @marcopalears @Serena57891118 Sempre a denigrare quel santo uomo di Salvini. Si vede dall'espressione che la signor… - the_emaz : @jacopo_iacoboni Situazione molto ambigua! Fosse per me, da juventino, avrei fatto giocare la partita (così come gl… -