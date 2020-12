Quasi amici | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 27 dicembre 2020): trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 27 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in ondadel 2011 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano che racconta una storia vera di una grandezia nataper caso. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama e storia vera Parigi. Una Maserati Quattroporte corre ad alta velocità. Alla guida c’è il giovane Driss e accanto Philippe, quest’ultimo con la barba lunga. I due vengono fermati dalla polizia a causa della forte velocità e Driss, mentre viene arrestato, spiega ai poliziotti che andava veloce perché il suo amico si sente male e stavano correndo al pronto soccorso. Philippe finge di avere un ictus e gli agenti della polizia, credendo che ...

