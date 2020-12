Quasi Amici: la storia vera che ha ispirato il film (Di domenica 27 dicembre 2020) Il film Quasi Amici diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano del 2011 è ispirato alla storia vera di Abdel Yasmin Sellou e di Philippe Pozzo di Borgo. Quasi Amici, adattamento cinematografico del libro Il diavolo custode scritto da Philippe Pozzo di Borgo, è un film basato su una storia vera: quella del miliardario paraplegico Philippe Pozzo di Borgo e del suo badante Abdel Yasmin Sellou. Philippe Pozzo di Borgo proviene da una famiglia di nobili che risale al quattordicesimo secolo ed ha lavorato per la Moët and Chandon prima di diventare il direttore della casa che produce lo champagne Pommery. Philippe il 23 giugno 1996 ha un incidente col parapendio che lo lascia paralizzato dal collo in giù. Nel ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020) Ildiretto da Olivier Nakache e Éric Toledano del 2011 èalladi Abdel Yasmin Sellou e di Philippe Pozzo di Borgo., adattamento cinematografico del libro Il diavolo custode scritto da Philippe Pozzo di Borgo, è unbasato su una: quella del miliardario paraplegico Philippe Pozzo di Borgo e del suo badante Abdel Yasmin Sellou. Philippe Pozzo di Borgo proviene da una famiglia di nobili che risale al quattordicesimo secolo ed ha lavorato per la Moët and Chandon prima di diventare il direttore della casa che produce lo champagne Pommery. Philippe il 23 giugno 1996 ha un incidente col parapendio che lo lascia paralizzato dal collo in giù. Nel ...

