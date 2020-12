Quanti sono i vaccinati dal Covid-19 nel mondo

Leggi su panorama

(Di domenica 27 dicembre 2020) È cominciato oggi con la simbolica #VAccineDay la campagna di vaccinazione contro il-19 in Italia ed in tutta Europa. Ma in altri paesi da tempo i vaccini erano già stati dati a migliaia e migliaia di persone ogni giorno. Da tempo infatti è in commercio ed utilizzato al esempio il vaccino cinese di Sinopharma, come da mesi si parla dell'ormai famoso «Sputnik» il vaccino della Russia. Negli Stati Uniti, Grab Bretagna e da oggi in tutta Europa si utilizza quello di Pfizer Biontech, mentre all'orizzonte già si parla di quello di Moderna e di AstraZeneca. Ma ecco, stando ai dati raccolti da Our World in Datain questa infografica aggiornata in tempo reale le persone che hanno già ricevuto il vaccino, nazione per nazione, in tutto il