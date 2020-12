Quante dosi di vaccino in Italia contro il Covid-19? Numeri ufficiali per trimestre fino al 2022 (Di domenica 27 dicembre 2020) Quante dosi di vaccino il Italia arriveranno di qui ai prossimi mesi per debellare il Covis-19? Oggi 27 dicembre è il tanto atteso Vax Day 2020: nelle primissime fasi della somministrazione (in questi giorni che precedono la fine dell’anno) non si potrà di certo parlare di Numeri importanti di fiale di vaccino appunto giunte entro nostri confini, ma in questo approfondimento sono indicati con esattezza i Numeri del piano vaccinale programmato da gennaio. Sul sito ufficiale VacciniCovid.gov.it è riportata l’esatta tabella con la distribuzione delle dosi di vaccino anti Covid-19 trimestre per trimestre e anche con la distinzione delle aziende produttrici: il tutto ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 dicembre 2020)diilarriveranno di qui ai prossimi mesi per debellare il Covis-19? Oggi 27 dicembre è il tanto atteso Vax Day 2020: nelle primissime fasi della somministrazione (in questi giorni che precedono la fine dell’anno) non si potrà di certo parlare diimportanti di fiale diappunto giunte entro nostri confini, ma in questo approfondimento sono indicati con esattezza idel piano vaccinale programmato da gennaio. Sul sito ufficiale Vaccini.gov.it è riportata l’esatta tabella con la distribuzione delledianti-19pere anche con la distinzione delle aziende produttrici: il tutto ...

