Putin ha deciso | si farà il vaccino russo Sputnik V

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 27 dicembre 2020) Mosca, 27 dic – Vladimirha: siilanti-coronavirus, quelloovviamente, loV. A renderlo noto è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista alla rete tv nazionale Rossiya 1. “Ha detto che si vaccinerà, ha preso questa decisione e sta attendendo che tutte le formalità siano completate“, ha riferito Peskov. L’annuncio arriva proprio in occasione del V-day, il giorno simbolico dell’inizio della vaccinazione in Europa. Il piano di vaccinazione volontaria La Russia ha avviato un piano di vaccinazione volontaria all’inizio di dicembre, partendo dalle fasce di popolazione più vulnerabili. Da lunedì 28 i cittadini di età superiore ai 60 anni potranno vaccinarsi. Questo grazie alla conclusione di una sperimentazione specifica sugli anziani. ...