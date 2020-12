PSG, Pochettino porta in panchina anche il figlio (Di domenica 27 dicembre 2020) Mauricio Pochettino è ormai pronto a sedersi sulla panchina del PSG, dove dovrebbe portare anche il figlio L’avventura di Thomas Tuchel al PSG è finita. Al suo posto sulla panchina dei parigini arriverà Mauricio Pochettino, pronto a tornare in sella dopo la fine della sua avventura al Tottenham. Come riportato da diversi media francesi, inoltre, l’allenatore argentino dovrebbe portare a Parigi anche suo figlio Sebastian, affidandogli il ruolo di preparatore atletico della squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Mauricioè ormai pronto a sedersi sulladel PSG, dove dovrebbereilL’avventura di Thomas Tuchel al PSG è finita. Al suo posto sulladei parigini arriverà Mauricio, pronto a tornare in sella dopo la fine della sua avventura al Tottenham. Come rito da diversi media francesi, inoltre, l’allenatore argentino dovrebbere a ParigisuoSebastian, affidandogli il ruolo di preparatore atletico della squadra. Leggi su Calcionews24.com

