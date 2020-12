PS5 avrà cover personalizzate di DBrand che lancia la sfida a Sony | ' Fateci causa'

Leggi su eurogamer

(Di domenica 27 dicembre 2020) PlayStation 5 è una console interessante, dotata di una particolare feature: le faceplate, le placche bianche laterali, possono essere rimosse e, in linea teorica,. Alcune aziende, specializzate in articoli da gaming personalizzato, come gusci, custodie e simili, appena l'hanno saputo si sonote nella creazione di questi faceplate custom, maha interrotto le loro aspirazioni sul nascere con un ordine di cease & desist. Nessuno poteva realizzare delle placche per PlayStation 5, se non voleva incombere nelle ire dell'azienda. Ebbene, sembra che qualcuno abbia deciso di infischiarsene totalmente:, marchio noto in questo settore, ha infatti annunciato l'avvio della produzione di faceplate PS5 con un post su Reddit, nel quale invita apertamentea fargli ...