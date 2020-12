Pronostici MotoGP 2021 | chi siederà sul trono di campione?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 dicembre 2020) Farein vista della stagioneè un’impresa alquanto ardua. Dopo un 2020 fortemente condizionato dal Covid-19 e da un calendario insolito rispetto alle passate stagioni, chi ha la certezza che ilnon si attesterà sulla falsa riga dell’anno in procinto di concludersi? Vediamo comunque chi, secondo noi, potrebbe partire favorito in vista della nuova stagione di gare.Moto3, nella confusione la spunta Masia Il 2020 è stato l’anno di Albert Arenas. Dopo anni di gavetta, lo spagnolo è riuscito a conquistare l’iride in sella alla KTM del team Aspar, con quest’ultimo che passerà a GASGAS per il prossimo anno. Arenas invece salterà in Moto2 e lascerà il suovacante. Chi potrà sostituirlo? I nomi sono tanti in una categoria ...