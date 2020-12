Prima vaccinazione anti COVID19 in Friuli Venezia Giulia. Il VIDEO (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono oltre 30 le persone alle quali fino a questo momento è stato somministrato il vaccino Pfizer/Biontech nella sede centrale della Protezione civile Fvg a Palmanova, da parte del gruppo di 8 infermieri e tre medici che in giornata inoculeranno le prime 265 dosi giunte in nottata in Friuli Venezia Giulia. Le operazioni sono cominciate alle 9:06 e la Prima fiala è stata somministrata ad Ariella Breda, medico dell’Azienda sanitaria Giuliano isontina, che per Prima ha individuato il virus in regione, effettuando il tampone su un paziente con sintomi sospetti. Poi, a mano a mano, l’immunizzazione sta proseguendo nei confronti di medici di base e operatori sociosanitari di case di riposo. Si prevede che proseguirà per tutta la giornata, anche perché ciascuna persona cui viene ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono oltre 30 le persone alle quali fino a questo momento è stato somministrato il vaccino Pfizer/Biontech nella sede centrale della Protezione civile Fvg a Palmanova, da parte del gruppo di 8 infermieri e tre medici che in giornata inoculeranno le prime 265 dosi giunte in nottata in. Le operazioni sono cominciate alle 9:06 e lafiala è stata somministrata ad Ariella Breda, medico dell’Azienda sanitariano isontina, che perha individuato il virus in regione, effettuando il tampone su un paziente con sintomi sospetti. Poi, a mano a mano, l’immunizzazione sta proseguendo nei confronti di medici di base e operatori sociosanitari di case di riposo. Si prevede che proseguirà per tutta la giornata, anche perché ciascuna persona cui viene ...

CarloCalenda : Presidente, sono arrivate 9750 dosi su un camion scortato. Non è che prima di farvi i complimenti tra di voi sarebb… - lauraboldrini : È la scienza, anche questa volta, a ridarci speranza. In #Italia, alle 7.20, la prima vaccinazione allo… - RaiNews : La maggior parte dei paesi europei inizia oggi, come l'Italia, mentre hanno anticipato Slovacchia, Bulgaria e Germa… - gcarlo62 : @LBiniSmaghi Che tristezza persone colte fare queste polemiche. La vaccinazione vera e propria inizierà da noi dopo… - keepfaithbaby : RT @lauraboldrini: È la scienza, anche questa volta, a ridarci speranza. In #Italia, alle 7.20, la prima vaccinazione allo #Spallanzani n… -