Presidenza cambiata | Casa Bianca vandalizzata

(Di domenica 27 dicembre 2020) A gennaio il passaggio tra Trump e Biden non sarà indolore. D'altra parte l'avvicendamento al vertice degli Stati Uniti ha altri precedenti contrastati. Come quello tra Bill Clinton e George W. Bush. E a rimetterci è la residenza politica più celebre del mondo. Ne ha viste tante la Casa. Nei suoi 220 anni di vita subì un incendio per mano degli inglesi nel 1814, una demolizione degli interni da parte dei simpatizzanti del presidente Andrew Jackson nel 1824, una totale ricostruzione nel secondo dopoguerra sotto Harry Truman. Ora il grande palazzo al 1600 di Pennsylvania Avenue di Washington guarda con trepidazione al prossimo passaggio di consegne tra l'amministrazione di Donald Trump e quella di Joe Biden. Le premesse non sono buone, viste le accuse di brogli lanciate dal presidente in carica ai democratici. E a qualcuno è tornata in mente un'altra transizione ...