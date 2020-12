Premier League | Tottenham fermato dal Wolverhampton

(Di domenica 27 dicembre 2020) Si è concluso con un pareggio il match del. La squadra di Mourinho pareggia 1-1 in casa dei Wolves in un incontro della 15ª giornata diavanti nel primo tempo poi raggiunto da una rete nel finale che costa alla squadra di Josè Mourinho l'aggancio al Leicester al terzo posto in classifica. Imitando la non brillante prova del Liverpool con il Wba, gli Spurs - reduci da due sconfitte consecutive - hanno a lungo condotto l'incontro adopo essere andati in vantaggio già al primo minuto con Ndombele ma hanno mancato la rete del ko e al 41' st Saiss di testa ha riequilibrato il risultato.caption id="attachment 1039037" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA Sport Press.

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il Tottenham pareggia 1-1 in casa dei Wolves in un incontro della 15/a giornata di Premier League, raggiunto da una rete nel finale che costa alla squadra di Josè Mourinho ...Decide Bamford, al 5', dal dischetto. E per l'attaccante è il 10° gol in 15 presenze in Premier League. Meglio di lui, in questo arco di tempo, hanno fatto solamente in due. La leggenda dei Whites ...