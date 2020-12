Premier League, sorpresa ad Anfield: il West Brom frena il Liverpool (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Liverpool sorprendentemente ha pareggiato oggi in casa con il West Bromwich Albion's. nel match della 15,ma giornata di Premier League. Ad Anfield è finita 1-1. All'inizio del primo tempo, il Liverpool ha preso il comando grazie a un gol al 12 'di Sadio Mane poi pareggio all'82 'di Semi Ajaya per il WBA. I Reds hanno sottovalutato forse l'avversario che due turni prima ha preso punti anche al Manchester City (1-1) e sconfitto il Tottenham in casa 2-1. In classifica adesso il vantaggio del Liverpool sull’Everton è di 3 punti. Nelle altre partite di oggi che chiudono il turno di Premier League, al Leeds basta un rigore di Bamford per battere il Burnley, pari tra West Ham e Brighton. In serata il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilsorprendentemente ha pareggiato oggi in casa con ilwich Albion's. nel match della 15,ma giornata di. Adè finita 1-1. All'inizio del primo tempo, ilha preso il comando grazie a un gol al 12 'di Sadio Mane poi pareggio all'82 'di Semi Ajaya per il WBA. I Reds hanno sottovalutato forse l'avversario che due turni prima ha preso punti anche al Manchester City (1-1) e sconfitto il Tottenham in casa 2-1. In classifica adesso il vantaggio delsull’Everton è di 3 punti. Nelle altre partite di oggi che chiudono il turno di, al Leeds basta un rigore di Bamford per battere il Burnley, pari traHam e Brighton. In serata il ...

