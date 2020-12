Premier League | Liverpool WBA 1-1 | che sorpresa ad Anfield

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nel turno natalizio di, ilincappa in un pareggio casalingo contro il West Bromwich Risultato inaspettato ad, nella giornata natalizia di. Ilincappa infatti in un pareggio per 1-1 contro il West Bromwich Albion penultimo in classifica. Apre le marcature Sadio Mané nel primo tempo. I Reds controllano a lungo la partita, ma non riescono mai a chiuderla. All’82’ arriva così il pareggio beffa siglato da Semi Ajayi. L’allenatore del WBA Sam Allardyce resta così imbattuto adcontro il collega Klopp. Leggi su Calcionews24.com