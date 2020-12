Pomezia-Oxford: in arrivo il vaccino AstraZeneca (Di domenica 27 dicembre 2020) Sta per arrivare anche il vaccino contro il Covid-19 Pomezia-Oxford, sviluppato da AstraZeneca. Come spiega The Sun, il Regno Unito già domani potrebbe dare il via libera e approvare il vaccino così da accelerare i tempi e partire dal 4 gennaio. Pascal Soriot, Ceo di AstraZeneca, sulle pagine del Sunday Times ha dichiarato: “Riteniamo di aver trovato la formula vincente per arrivare all’efficacia che, dopo 2 dosi, è al livello di tutti gli altri”. Il vaccino AstraZeneca garantirebbe una protezione del 95% dei pazienti e sarebbe efficace al 100% nella prevenzione delle forme più gravi delle patologie legate al Covid, così da tutelare e preservare la salute anche di tanti che invece rischierebbero di finire in ospedale. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Sta per arrivare anche ilcontro il Covid-19, sviluppato da. Come spiega The Sun, il Regno Unito già domani potrebbe dare il via libera e approvare ilcosì da accelerare i tempi e partire dal 4 gennaio. Pascal Soriot, Ceo di, sulle pagine del Sunday Times ha dichiarato: “Riteniamo di aver trovato la formula vincente per arrivare all’efficacia che, dopo 2 dosi, è al livello di tutti gli altri”. Ilgarantirebbe una protezione del 95% dei pazienti e sarebbe efficace al 100% nella prevenzione delle forme più gravi delle patologie legate al Covid, così da tutelare e preservare la salute anche di tanti che invece rischierebbero di finire in ospedale. Leggi anche: ...

