Politologi | addio a Giorgio Galli | il teorico del bipartitismo imperfetto**

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – Lo storico e politologo, uno dei massimi studiosi italiani di scienza della politica, che nella Prima Repubblica teorizzò il “imperfetto” tra Dc e Pci, e in seguito ha abbinato l’indagine sui poteri occulti e l’esoterismo a un’analisi che non si è tradotta in una dietrologia permanente, è morto oggi, improvvisamente, per un infarto, nella sua casa di Camogli, in provincia di Genova, all’età di 92 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.