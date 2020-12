PlayStation 5 non può essere bloccata da Sony in seguito ad un ban, lo ha deciso il tribunale brasiliano (Di domenica 27 dicembre 2020) Sentenza interessante, quella decretata dal giudice della Corte di Giustizia di San Paolo in Brasile: il magistrato Anderson Antonucci ha infatti stabilito che Sony non può bloccare le console PlayStation 5 di coloro che hanno ricevuto un ban al proprio account. Da questo verdetto, si può risalire molto facilmente alla natura della contesa: un videogiocatore in possesso di PS5 ha ricevuto un ban al proprio account PSN, in seguito alla violazione dei termini di utilizzo, ma Sony è andata anche oltre, bloccando la console stessa da remoto, una pratica che eseguirebbe già da parecchio tempo. Giudicandola come una punizione fin troppo severa, il neo-bannato ha deciso di trascinare la multinazionale in tribunale, per chiedere lo sblocco della console. Il risultato l'abbiamo appena ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 dicembre 2020) Sentenza interessante, quella decretata dal giudice della Corte di Giustizia di San Paolo in Brasile: il magistrato Anderson Antonucci ha infatti stabilito chenon può bloccare le console5 di coloro che hanno ricevuto un ban al proprio account. Da questo verdetto, si può risalire molto facilmente alla natura della contesa: un videogiocatore in possesso di PS5 ha ricevuto un ban al proprio account PSN, inalla violazione dei termini di utilizzo, maè andata anche oltre, bloccando la console stessa da remoto, una pratica che eseguirebbe già da parecchio tempo. Giudicandola come una punizione fin troppo severa, il neo-bannato hadi trascinare la multinazionale in, per chiedere lo sblocco della console. Il risultato l'abbiamo appena ...

