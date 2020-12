Platini vince il primo Pallone d’Oro – 27 dicembre 1983 – VIDEO (Di domenica 27 dicembre 2020) Il 27 dicembre 1983 Michel Platini, da un anno in forza alla Juventus, conquista il primo dei suoi tre Palloni d’Oro Il nome di Michel Platini è noto a tutti. Una vera icona del calcio Anni ’80 protagonista in Italia e nel mondo con la Juventus, trascinando la nazionale francese alla conquista dell’Europeo 1984. Le sue incredibili doti atletiche gli hanno consentito di vincere tre Palloni d’Oro consecutivi tra il 1983 e il 1985, che lo hanno consacrato come uno dei migliori dieci calciatori del XX Secolo, nonché il giocatore francese del Novecento, davanti a mostri sacri come Zidane e Kopa. Dal punto di vista tecnico Platini era un regista dotato di un notevole bagaglio tecnico, ottima visione di gioco e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Il 27Michel, da un anno in forza alla Juventus, conquista ildei suoi tre PalloniIl nome di Michelè noto a tutti. Una vera icona del calcio Anni ’80 protagonista in Italia e nel mondo con la Juventus, trascinando la nazionale francese alla conquista dell’Europeo 1984. Le sue incredibili doti atletiche gli hanno consentito dire tre Palloniconsecutivi tra ile il 1985, che lo hanno consacrato come uno dei migliori dieci calciatori del XX Secolo, nonché il giocatore francese del Novecento, davanti a mostri sacri come Zidane e Kopa. Dal punto di vista tecnicoera un regista dotato di un notevole bagaglio tecnico, ottima visione di gioco e ...

