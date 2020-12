Piacenza, “Bevete vino”, ricoverato il prete dell’omelia virale (Di domenica 27 dicembre 2020) Piacenza, ricoverato il prete che nell’omelia di Natale aveva invitato i fedeli a mangiare e bere in abbondanza (screenshot video)Il vino è segno della vita eterna, chi non lo bene non entra in paradiso. Con queste parole Pietro Cesena, sacerdote di Borgotrebbia, in provincia di Piacenza, aveva chiuso la scherzosa omelia di Natale. Il Don è diventato famoso, il video della sua “predica” ha fatto il giro del web e oggi, purtroppo, è stato ricoverato a causa del Covid. Per Don Pietro si sono aperte le porte l’ospedale di Piacenza, nel reparto di pneumologia. È tenuto sotto osservazione perché gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale ed è risultato positivo al tampone. Nel video l’omelia viene interrotta varie volte dagli applausi dei fedeli ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 dicembre 2020)ilche nell’omelia di Natale aveva invitato i fedeli a mangiare e bere in abbondanza (screenshot video)Ilè segno della vita eterna, chi non lo bene non entra in paradiso. Con queste parole Pietro Cesena, sacerdote di Borgotrebbia, in provincia di, aveva chiuso la scherzosa omelia di Natale. Il Don è diventato famoso, il video della sua “predica” ha fatto il giro del web e oggi, purtroppo, è statoa causa del Covid. Per Don Pietro si sono aperte le porte l’ospedale di, nel reparto di pneumologia. È tenuto sotto osservazione perché gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale ed è risultato positivo al tampone. Nel video l’omelia viene interrotta varie volte dagli applausi dei fedeli ...

