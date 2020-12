Perché l’Italia ha ricevuto meno vaccini della Germania? (Di domenica 27 dicembre 2020) I numeri sono chiari e, inevitabilmente, stanno provocando molta irritazione nell’agorà dei social. Oggi parte la campagna vaccinale in buona parte d’Europa (anche se alcuni Paesi hanno anticipato i tempi dando il via già nei giorni scorsi). Ieri in Italia sono arrivate le dosi simboliche del vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech e da questa mattina inizierà la distribuzione. Si tratta di 9750 dosi, un numero molto basso che rappresenta solamente l’inizio. Ma vedendo quel che succede altrove, la domanda sorge spontanea: Perche? Germania ha piu? vaccini dell’Italia? LEGGI ANCHE > Cosa dice il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro parlando di vaccini Parliamo di numeri. Oramai quel 9750 riecheggia nella mente di tutti gli italiani. Si tratta del numero di dosi ricevute ieri e che oggi saranno ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 dicembre 2020) I numeri sono chiari e, inevitabilmente, stanno provocando molta irritazione nell’agorà dei social. Oggi parte la campagna vaccinale in buona parte d’Europa (anche se alcuni Paesi hanno anticipato i tempi dando il via già nei giorni scorsi). Ieri in Italia sono arrivate le dosi simboliche del vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech e da questa mattina inizierà la distribuzione. Si tratta di 9750 dosi, un numero molto basso che rappresenta solamente l’inizio. Ma vedendo quel che succede altrove, la domanda sorge spontanea: Perche?ha piu?del? LEGGI ANCHE > Cosa dice il Testo UnicoSicurezza sul Lavoro parlando diParliamo di numeri. Oramai quel 9750 riecheggia nella mente di tutti gli italiani. Si tratta del numero di dosi ricevute ieri e che oggi saranno ...

