Pattinaggio artistico | Rika Kihira trionfa ai Campionati Nazionali Giapponesi | secondo posto per Kaori Sakamoto

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) Si sono conclusi con il libero della specialità individuale femminile i2021 didi figura, evento andato in scena questo fine settimana presso la Big Hat Arena di Nagano. Per l’occasione la stella di casaha vinto per la seconda volta consecutiva il titolo tentando di alzare la sua personale asticella. Nello specifico la neo atleta di Stèphane Lambiel è infatti riuscita a ruotare in gara per la prima volta in carriera il quadruplo salchow, proseguendo poi con un triplo axel chiamato sottoruotato, con la combinazione triplo flip/triplo salchow e con il triplo rittberger singolo, collocando poi nella seconda metà un doppio axel e un triplo flip, entrambi combinati con il triplo toeloop. Seppur non inserendo il triplo lutz e ...