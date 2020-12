Partita l'operazione vaccini. 470mila dosi in arrivo ogni settimana (Di domenica 27 dicembre 2020) Con le prime somministrazioni a medici e personale sanitario, è iniziata la campagna vaccinale anti-Covid. Le 9750 fiale consegnate in tutti i Paesi europei, sono solo il primo passo. L'obiettivo è ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 dicembre 2020) Con le prime somministrazioni a medici e personale sanitario, è iniziata la campagna vaccinale anti-Covid. Le 9750 fiale consegnate in tutti i Paesi europei, sono solo il primo passo. L'obiettivo è ...

Ultime Notizie dalla rete : Partita operazione Covid, al via operazione 'Eos' per distribuzione dei vaccini: in Calabria le dosi arriveranno all'aeroporto di Lamezia Il Lametino Covid, al via seconda fase screening massa Marche

Inizia in maniera graduale la Fase 2 dell'Operazione di screening diffuso "Marche Sicure", voluta dalla Regione per il controllo della diffusione e il tracciamento dell'epidemia da Covid-19 e l'indivi ...

V-Day,Bonaccini:luce in fondo al tunnel

si comincia quella operazione di vaccina- zione che ci consente di vedere ... Così il presidente del- l'Emilia Romagna,Bonaccini,a Rainews 24 "Le Regioni devono fare la loro parte. Noi facciamo bene a ...

