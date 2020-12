Partita la campagna vaccinale: fino a quando terremo la mascherina? (Di domenica 27 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio quando potremo togliere la mascherina? "fino a quando non sarà vaccinata il 70% della popolazione, bisognerà indossarla", dicono gli esperti È cominciata quest'oggi la campagna globale di vaccinazione contro il Coronavirus. Una data storica per il nostro Paese che, si spera, segnerà l'uscita dal tunnel della pandemia. L'obiettivo è quello di immunizzare circa il 70% della popolazione entro settembre 2021 limitando, in maniera graduale, la circolazione del virus nei mesi successivi. Ma cosa accadrà da qui alla fine dell'estate? Le mascherine saranno ancora necessarie? "Andranno indossate fino alla fine dell'estate", chiarisce il dottor professor Franco Locatelli, direttore di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica al Bambino Gesù di Roma, e ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Rosa Scognamigliopotremo togliere la? "non sarà vaccinata il 70% della popolazione, bisognerà indossarla", dicono gli esperti È cominciata quest'oggi laglobale di vaccinazione contro il Coronavirus. Una data storica per il nostro Paese che, si spera, segnerà l'uscita dal tunnel della pandemia. L'obiettivo è quello di immunizzare circa il 70% della popolazione entro settembre 2021 limitando, in maniera graduale, la circolazione del virus nei mesi successivi. Ma cosa accadrà da qui alla fine dell'estate? Le mascherine saranno ancora necessarie? "Andranno indossatealla fine dell'estate", chiarisce il dottor professor Franco Locatelli, direttore di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica al Bambino Gesù di Roma, e ...

