"Partenza autocelebrativa come tv a colori nel '76: speriamo vada tutto bene" (Di domenica 27 dicembre 2020) Francesca Galici Roberto Burioni stringe la morsa sul governo e su Arcuri per avere chiarimenti sulla gestione della campagna vaccinale oltre agli slogan La questione delle dosi di vaccino che sono arrivate ai singoli Paesi sta creando non poche polemiche. Uno dei nomi più autorevoli a chiedere spiegazioni certe e non propagandistiche al governo è Roberto Burioni, che tramite i suoi social esprime scetticismo per la strategia scelta dall'esecutivo italiano. Il dispiegamento di militari e polizia per l'arrivo delle prime dosi dei vaccini Pfizer in Italia, che invece di arrivare per via aerea hanno attraversato mezza Europa a bordo di un furgoncino refrigerato, non ha avuto eguali nel resto del Vecchio Continente. Inoltre, la domanda che si pone anche Burioni, al pari di molti altri è: perché l'Italia ha ricevuto solo 9750 dosi di vaccino mentre la Germania 150mila, ossia ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Francesca Galici Roberto Burioni stringe la morsa sul governo e su Arcuri per avere chiarimenti sulla gestione della campagna vaccinale oltre agli slogan La questione delle dosi di vaccino che sono arrivate ai singoli Paesi sta creando non poche polemiche. Uno dei nomi più autorevoli a chiedere spiegazioni certe e non propagandistiche al governo è Roberto Burioni, che tramite i suoi social esprime scetticismo per la strategia scelta dall'esecutivo italiano. Il dispiegamento di militari e polizia per l'arrivo delle prime dosi dei vaccini Pfizer in Italia, che invece di arrivare per via aerea hanno attraversato mezza Europa a bordo di un furgoncino refrigerato, non ha avuto eguali nel resto del Vecchio Continente. Inoltre, la domanda che si pone anche Burioni, al pari di molti altri è: perché l'Italia ha ricevuto solo 9750 dosi di vaccino mentre la Germania 150mila, ossia ...

Le prime dosi del vaccino anti-covid sono state somministrate questa mattina allo Spallanzani. Secondo il Premier Conte: è un messaggio di fiducia che si irradia in Italia e in Europa.

