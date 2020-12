Parmigiana di zucchine bianca (Di domenica 27 dicembre 2020) La è un’ottima alternativa quando si ha voglia di preparare qualcosa di appetitoso, gustoso e sfizioso. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, il gusto è assicurato. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 750 g di zucchine 150 g di prosciutto cotto 250 g di provola, scamorza o mozzarella 100 g Parmigiano reggiano grattugiato Olio di semi d’arachidi per friggere Farina 00 per impanare q.b. Basilico q.b. Pepe nero macinato q.b. Sale fino q.b. Olio evo q.b. Per 1 lt di besciamella: 1 lt di latte 80 g di burro 80 g di farina 10 g di sale fino 1 pizzico di noce moscata. Iniziamo la preparazione della Parmigiana bianca di zucchine con la besciamella: prendete un pentolino e fate scaldare il latte, intanto in un altro tegame sciogliete il burro a fuoco ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 27 dicembre 2020) La è un’ottima alternativa quando si ha voglia di preparare qualcosa di appetitoso, gustoso e sfizioso. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, il gusto è assicurato. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 750 g di150 g di prosciutto cotto 250 g di provola, scamorza o mozzarella 100 g Parmigiano reggiano grattugiato Olio di semi d’arachidi per friggere Farina 00 per impanare q.b. Basilico q.b. Pepe nero macinato q.b. Sale fino q.b. Olio evo q.b. Per 1 lt di besciamella: 1 lt di latte 80 g di burro 80 g di farina 10 g di sale fino 1 pizzico di noce moscata. Iniziamo la preparazione delladicon la besciamella: prendete un pentolino e fate scaldare il latte, intanto in un altro tegame sciogliete il burro a fuoco ...

