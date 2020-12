Papa Francesco: “Pensiero per i medici e per chi ha perso congiunti” (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA – “Il mio pensiero va in particolare alle famiglie che in questi mesi hanno perso un congiunto o sono state provate dalle conseguenze della pandemia. Penso anche ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario, il cui grande impegno in prima linea nel contrasto della diffusione del virus ha avuto significative ripercussioni sulla vita familiare”. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus. Leggi su dire (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA – “Il mio pensiero va in particolare alle famiglie che in questi mesi hanno perso un congiunto o sono state provate dalle conseguenze della pandemia. Penso anche ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario, il cui grande impegno in prima linea nel contrasto della diffusione del virus ha avuto significative ripercussioni sulla vita familiare”. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus.

vaticannews_it : #26dicembre“Alla scuola di #SantoStefano, diventato simile al suo Maestro sia nella vita sia nella morte, anche noi… - pdnetwork : “Gesù nasce scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio”. Ancora buon Natale a tutte e tutti con queste m… - Pontifex_it : La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affron… - Agenparl : Francesco prega per le famiglie in lutto e provate dalla pandemia - - vaticannews_it : #27dicembre #PapaFrancesco all'#Angelus ha annunciato un Anno dedicato alla Famiglia #Amorislaetitia, ispirato all'… -