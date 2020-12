Paolo Brosio, confessioni spinte sulla baby-fidanzata: “È scoppiata la passione…” (Di domenica 27 dicembre 2020) Paolo Brosio e la sua storia d’amore con Maria Laura De Vitis In una recente ospitata nel salotto di Pomeriggio Cinque guidato da Barbara D’Urso, l’ex gieffino Paolo Brosio ha parlato del suo rapporto con la sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. La loro relazione sentimentale è finita al centro dei pettegolezzi a causa dell’enorme differenza di età. Di recente però, a Live Non è la D’Urso la fidanzata si è sottoposta alla macchina della verità e le sue risposte hanno destato qualche sospetto. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 nei confronti della ragazza che gli avrebbe rubato il cuore. Il giornalista toscano parla dei momenti intimi trascorsi con la 22enne Ma la loro storia, nonostante questo particolare, sta andando ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 27 dicembre 2020)e la sua storia d’amore con Maria Laura De Vitis In una recente ospitata nel salotto di Pomeriggio Cinque guidato da Barbara D’Urso, l’ex gieffinoha parlato del suo rapporto con la sua giovaneMaria Laura De Vitis. La loro relazione sentimentale è finita al centro dei pettegolezzi a causa dell’enorme differenza di età. Di recente però, a Live Non è la D’Urso lasi è sottoposta alla macchina della verità e le sue risposte hanno destato qualche sospetto. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 nei confronti della ragazza che gli avrebbe rubato il cuore. Il giornalista toscano parla dei momenti intimi trascorsi con la 22enne Ma la loro storia, nonostante questo particolare, sta andando ...

