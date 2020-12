Paola Perego, terribile lutto: è morto il padre, il doloroso annuncio (Di domenica 27 dicembre 2020) Paola Perego, terribile lutto: morto il padre, ecco i dettagli della tragica vicenda e il doloroso annuncio appena arrivato. Tragedia per Paola Perego, che ha appena perso il suo amato papà. La notizia è una vera e propria doccia fredda ed è stata resa nota dall’agenzia della conduttrice ArcobalenoTre, con un doloroso e triste annuncio su Twitter. Paola Perego, tragico lutto: è morto il padre, aveva il Covid, ecco il doloroso annuncio appena arrivatoLa conduttrice era molto legata a suo padre, che pochi mesi fa aveva compiuto 90 ... Leggi su altranotizia (Di domenica 27 dicembre 2020)il, ecco i dettagli della tragica vicenda e ilappena arrivato. Tragedia per, che ha appena perso il suo amato papà. La notizia è una vera e propria doccia fredda ed è stata resa nota dall’agenzia della conduttrice ArcobalenoTre, con une tristesu Twitter., tragico: èil, aveva il Covid, ecco ilappena arrivatoLa conduttrice era molto legata a suo, che pochi mesi fa aveva compiuto 90 ...

fanpage : Gravissimo lutto per Paola Perego, è morto il papà Pietro - giovannivernia : RT @ArcobalenoTre: Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. ?? - niccolo_fabbri : Un notizia dolorosa in giorni di festa, qualcosa che nessuno vorrebbe mai sperimentare. Le più sentite condoglianze… - GiusCandela : RT @ArcobalenoTre: Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. ?? - Cinguetterai : RT @ArcobalenoTre: Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. ?? -