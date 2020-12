Paola Perego | morto il papà Pietro A novembre prese il Covid | “ho il terrore che…”

(Di domenica 27 dicembre 2020)piange la morte del: aera rimasto, come lei, positivo al-19. "Ho ilper i miei genitori anziani"

Corriere : Morto Pietro Perego, il papà di Paola era malato di Covid - Corriere : Morto Pietro Perego, il papà di Paola era malato di Covid - repubblica : È morto il papà di Paola Perego - leggoit : Lutto per Paola Perego, il papà è morto a causa del Covid - Italia_Notizie : È morto il papà di Paola Perego, Pietro: aveva contratto il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Perego

Paola Perego in lutto per la morte del papà. Pietro è morto a causa del Covid nelle ore scorse dopo essersi aggravato. A dare la notizia della scomparsa del padre ...arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020. Il ritorno in tv con Filo Rosso di Paola Perego (Gossip e TV) Alcuni mesi fa, tramite il suo profilo Instagram, Paola Perego aveva fatto al papà gli ...