Paola Perego, è morto il padre: dramma familiare per la conduttrice (Di domenica 27 dicembre 2020) Di recente la presentatrice dichiarava di essere terrorizzata riferendosi alla situazione clinica del genitore. Purtroppo nelle scorse ore papà Pietro si è spento L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 27 dicembre 2020) Di recente la presentatrice dichiarava di essere terrorizzata riferendosi alla situazione clinica del genitore. Purtroppo nelle scorse ore papà Pietro si è spento L'articolo proviene da Gossip e Tv.

