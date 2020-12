Paola Perego, drammatico lutto per la conduttrice televisiva (Di domenica 27 dicembre 2020) . Si è spento, poche ore fa, il padre, Pietro. Nelle scorse ore era stata tanta la preoccupazione dichiarata dalla presentatrice in considerazione delle gravi condizioni nelle quali versava suo padre. Un dolore straziante è quello provato in queste ore dalla conduttrice televisiva. A perdere la vita, nelle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 27 dicembre 2020) . Si è spento, poche ore fa, il padre, Pietro. Nelle scorse ore era stata tanta la preoccupazione dichiarata dalla presentatrice in considerazione delle gravi condizioni nelle quali versava suo padre. Un dolore straziante è quello provato in queste ore dalla. A perdere la vita, nelle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

