Paola Perego, dolorosa perdita: è morto il padre, drammatica notizia (Di domenica 27 dicembre 2020) Una notizia drammatica per la splendida Paola Perego, un tragico lutto che segna la conduttrice: è morto suo padre, la notizia appena appresa. Un dolore immenso, una perdita drammatica per la dolce Paola Perego: è morto suo padre, la tragica notizia. L'uomo aveva contratto il Coronavirus, ma al momento non ci sono informazioni riguardo alla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

