Panzerotti fritti ripieni

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 27 dicembre 2020) C’è sempre spazio per dei, anche in piena estate e con la prova costume alle porte. Non si può certo rifiutare questa delizia. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1 kg. di farina 00 12 gr. di lievito di birra 25 gr. di sale fino 2 cucchiaini di zucchero 500 ml. di acqua (regolatevi in base alla consistenza dell’impasto) Salsa di pomodoro Aglio Olio extravergine d’oliva Sale fino Pepe nero macinato Prosciutto cotto Ricotta Salame Mozzarella Fior di latte Iniziamo la preparazione preparando l’impasto: sciogliete 12 grammi di lievito nell’acqua tiepida, poi versate il tutto in un contenitore e aggiungete lo zucchero. Aggiungete 750g di farina ed iniziate ad impastare iaiutandovi con una forchetta, mano a mano aggiungete la farina restante. ...